Pihla-Kaibaldi kaitsealal lubatakse raiet

Valitsus otsustas eelmisel neljapäeval muuta Hiiumaal asuva Pihla-Kaibaldi looduskaitseala piire ja kaitse-eesmärke.

Võrreldes kehtinud kaitse-eeskirjaga lubatakse alal seni keelatud kalapüüki. Leevendatakse jahipidamise keeldu Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis, lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul jahipidamist, kui see on vajalik kaitse eesmärgi saavutamiseks või ulukite levitatava taudi tõkestamiseks. Sihtkaitsevööndis lubatakse maaparandussüsteemide eesvoolude hoiutöid. Täpsustatakse piiranguvööndis lubatud majandustegevust metsaraie osas ja kuusikutes lubatakse lageraiet langi pindalaga kuni üks hektar. Samas keelatakse piiranguvööndis uue maaparandussüsteemi rajamine, mis seni oli kaitseala valitseja nõusolekul lubatud.

Pihla-Kaibaldil kaitstakse metsastunud luidetevahelisi niiskeid nõgusid, rabasid, siirde- ja õõtsiksoid, vanu loodus­metsi, soostuvaid ja soo-lehtmetsi ning siirdesoo- ja rabametsi, kaitsealused liigid on kaljukotkas, roheline hiidkupar ja soohiilakas. Kaitseala pindala on 3816,6 hektarit ja see suureneb 39,6 hektari võrra. Kaitsealaga liidetakse

42,1 hektarit, millest 1,2 hektarit on eramaa, 38,4 hektarit riigimaa ja 2,5 hektarit reformimata maa.

Kaitseala paikneb Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kana­peeksi, Koidma, Leigri, Metsaküla, Määvli, Prählamäe ja Tubala külas.

Autor: Hiiu Leht Valitsus otsustas eelmisel neljapäeval muuta Hiiumaal asuva Pihla-Kaibaldi looduskaitseala piire ja kaitse-eesmärke.

Võrreldes kehtinud kaitse-eeskirjaga lubatakse alal seni keelatud kalapüüki. Leevendatakse jahipidamise keeldu Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis, lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul jahipidamist, kui see on vajalik kaitse eesmärgi saavutamiseks või ulukite levitatava taudi tõkestamiseks. Sihtkaitsevööndis lubatakse maaparandussüsteemide eesvoolude hoiutöid. Täpsustatakse piiranguvööndis lubatud majandustegevust metsaraie osas ja kuusikutes lubatakse lageraiet langi pindalaga kuni üks hektar. Samas keelatakse piiranguvööndis uue maaparandussüsteemi rajamine, mis seni oli kaitseala valitseja nõusolekul lubatud.

Pihla-Kaibaldil kaitstakse metsastunud luidetevahelisi niiskeid nõgusid, rabasid, siirde- ja õõtsiksoid, vanu loodus­metsi, soostuvaid ja soo-lehtmetsi ning siirdesoo- ja rabametsi, kaitsealused liigid on kaljukotkas, roheline hiidkupar ja soohiilakas. Kaitseala pindala on 3816,6 hektarit ja see suureneb 39,6 hektari võrra. Kaitsealaga liidetakse

42,1 hektarit, millest 1,2 hektarit on eramaa, 38,4 hektarit riigimaa ja 2,5 hektarit reformimata maa.

Kaitseala paikneb Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kana­peeksi, Koidma, Leigri, Metsaküla, Määvli, Prählamäe ja Tubala külas.

Sildid: i looduskaitseala, Pihla-Kaibald, raie