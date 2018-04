Pealinna hiidlased saavad kokku

Tallinna hiidlaste selts annab teada, et selle kevade kokku­saamine toimub laupäeval, 14. aprillil algusega kell 12 aadressil Raua 1 huvialaklubis Raavis. Antakse ülevaade seltsi pikaajalisest tegevusest ja valitakse uus juhatus. Seekordne külaline on riigikogu kauaaegne esimees Eiki Nestor, kellel on hiidlastele kindlasti palju huvitavat rääkida. Oodatud on Seltsi praegused ja uued liikmed.

Sildid: Tallinna hiidlased