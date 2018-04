Miks soomlased kavandavad kalakasvandust just Hiiumaa lähistele

Nordic Trout AB plaanib kalakasvandust Hiiumaa rannikumerre, kuna siin on maakonnaplaneeringuga vastavad alad määratud.Kolmapäeval vallamajas toimunud avalikul kohtumisel ütles Nordic Trout AB tegevjuht Olof Karlsson, et Soome ja Rootsi rannikumeres hakkavad kalakasvatuseks sobilikud kohad otsa lõppema. Valik tehti ka seetõttu, et Hiiumaa rannikumerealadel kehtib kinnitatud planeering.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

