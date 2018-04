Menukas rahvasprint tuleb taas

ARGO NURS

Hiiumaa rahva­sprindid on olnud nii menukad, et võistlejad on neid isegi Monte Carloga võrrelnud, kus publik raja ääres justkui müüri moodustab.Hiiumaa rahvasprindi populaarsusest annab tunnistust ka see, et tänavusele võistlusele avati registreerimine esmaspäeval ja teisipäeva lõunaks oli kirjas juba 11 autot. Registreeruda saab 16. maini.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi ARGO NURS

Hiiumaa rahvasprindi populaarsusest annab tunnistust ka see, et tänavusele võistlusele avati registreerimine esmaspäeval ja teisipäeva lõunaks oli kirjas juba 11 autot. Registreeruda saab 16. maini. Hiiumaa rahva­sprindid on olnud nii menukad, et võistlejad on neid isegi Monte Carloga võrrelnud, kus publik raja ääres justkui müüri moodustab.Hiiumaa rahvasprindi populaarsusest annab tunnistust ka see, et tänavusele võistlusele avati registreerimine esmaspäeval ja teisipäeva lõunaks oli kirjas juba 11 autot. Registreeruda saab 16. maini.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: autosport, rahva­sprint, võistlus