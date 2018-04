Loomakasvatajad vaevlevad söödapuuduses

Annaliisa Post

Saare põllumeestel on hein ja silo otsakorral, mistõttu on mitu loomapidajat pidanud sööta juurde tooma mandrilt.Viiri lüpsifarmi peremehe Olavi Ellermäe sõnul jäi suvel põua tõttu teine niide kesiseks ning saak oli poole väiksem kui tavaliselt – kahe siloaugu asemel tuli ainult üks. Ta ütles, et nüüd on tal silo otsas ja ta käis sellel nädalal esimest korda mandrilt seda juurde toomas.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor Annaliisa Post

Viiri lüpsifarmi peremehe Olavi Ellermäe sõnul jäi suvel põua tõttu teine niide kesiseks ning saak oli poole väiksem kui tavaliselt – kahe siloaugu asemel tuli ainult üks. Ta ütles, et nüüd on tal silo otsas ja ta käis sellel nädalal esimest korda mandrilt seda juurde toomas. Saare põllumeestel on hein ja silo otsakorral, mistõttu on mitu loomapidajat pidanud sööta juurde tooma mandrilt.Viiri lüpsifarmi peremehe Olavi Ellermäe sõnul jäi suvel põua tõttu teine niide kesiseks ning saak oli poole väiksem kui tavaliselt – kahe siloaugu asemel tuli ainult üks. Ta ütles, et nüüd on tal silo otsas ja ta käis sellel nädalal esimest korda mandrilt seda juurde toomas.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Loomad, loomapidajad, loomasööt, põllumeestel, Sööt