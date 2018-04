Lahtiolekuajad muutuvad

Swedbanki Kärdla kontori juhataja Liilia Mesila teatas, et 1. maist on Kärdla kontor avatud tööpäeviti kella 9–14ni.

Muudatust põhjendatakse esinduse vähese külastatavusega. Näiteks Kärdla kontori kliendivoog on kolme aasta jooksul kahanenud kolmandiku võrra.

“Tuleb arvestada sellega, et klientide eelistused panga­kanalite valimisel on ajas muutunud ja kontorite külastamine on oluliselt vähenenud,” ütles Mesila. Viimaste aastate statistika näitab, et inimesed eelistavad oma pangaasju ajada elektroonilistes kanalites. Nii sisenetakse internetipanka keskmiselt 4 miljonit korda kuus. Jõudsalt kasvab ka mobiilipanga kasutajate arv.

“Kohandame kontorite lahtiolekuaegu vastavalt klientide vähenenud nõudlusele, kõik töökohad aga jäävad alles ja kliendinõustajad saavad oma töölauale teise töölõigu, mis tagab neile täiskohaga töö ning võimaluse tööalaselt areneda,” ütles Mesila.

