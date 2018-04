Kuidas edeneb Käina–Kärdla uue elektriliini ehitamine?

Elektrilevi ehituse valdkonnajuht Kristo Külljastinen: “Käina–Kärdla elektriliini ehitamine on esimene ette­valmistav samm selleks, et Hiiumaal oleks suurema läbi­laskevõimega võrk. Vana Käina–Kärdla liin on olnud Hiiumaa elektri­võrgus pudelikaelaks. Parema läbilaskevõimega võrk võimaldab suurt elektritarbimist nõudvatele tööstustele ja tulevikus ka võimalikele suurtele elektritootjatele tagada kvaliteetse varustus­kindluse. Uus liin läheb töösse 35 kilovoldisel pingel, kuid see ehitatakse 110 kilovoldise valmidusega. Liini ehitamine algas 2016. aastal ja tööde lõpptähtaeg on selle aasta august. Projekt on hetkel tähtajast pisut ees ja võimalik, et saame liini valmis juba enne augustikuud. Liini ehitamiseks sõlmisime lepingu ettevõttega OÜ Elrek-Mont ja projekti kogumaksumus on üle 700 000 euro.”

