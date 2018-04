Koogikohvik täidab turu mõnusa lõhnaga

Kärolyn Kongi

Kolmapäeval oli Kärdla Turul asuvast endisest lasteriiete poest võimatu lihtsalt mööda jalutada, sest magus koogilõhn meelitas äsjaavatud kohvikusse Heleni Koogid.Helen Jansen rääkis, et unistas kohviku avamisest Kärdla turul juba kümme aastat tagasi. “Kunagi oli siin turul ühes kollases kioskis toidukoht, kui see kinni pandi, soovisin ise seal kohvikut avada, aga ei õnnestunud,” rääkis Helen.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi

Helen Jansen rääkis, et unistas kohviku avamisest Kärdla turul juba kümme aastat tagasi. “Kunagi oli siin turul ühes kollases kioskis toidukoht, kui see kinni pandi, soovisin ise seal kohvikut avada, aga ei õnnestunud,” rääkis Helen. Kolmapäeval oli Kärdla Turul asuvast endisest lasteriiete poest võimatu lihtsalt mööda jalutada, sest magus koogilõhn meelitas äsjaavatud kohvikusse Heleni Koogid.Helen Jansen rääkis, et unistas kohviku avamisest Kärdla turul juba kümme aastat tagasi. “Kunagi oli siin turul ühes kollases kioskis toidukoht, kui see kinni pandi, soovisin ise seal kohvikut avada, aga ei õnnestunud,” rääkis Helen.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Helen Jansen, Heleni koogid, kohvik