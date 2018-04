Kohvikutepäevad muudavad nägu

Harda Roosna | Hiiu Leht

Vastab Hiiumaa kohvikutepäeva korraldustoimkonna liige Piret Eesmaa: Ennekõike on teistmoodi see, et enam ei ole ühte sellist päeva, kus kohvikud on avatud ainult Kärdlas. Sündmus algab 2. augustil Kassaris, kus on avatud Kassari kodukohvikud, ja sealt edasi on kõigil kolmel päeval kohvikud avatud kõikjal üle Hiiumaa. Kuna seoses sellega saavad Kärdla kohvikutepäevadest lõplikult Hiiumaa kohvikutepäevad, toimub ka avamine kohvikutepäevade alguses ehk neljapäeval, 2. augustil Vabrikuväljakul, kus pakume Hiiumaa kohvikutepäevade esimese hommikukohvi ja tervitame kõiki külalisi väikse üllatusega.

Teistmoodi on ka see, et toimuvad söömaajad hiidlaste kodudes. Need on rahulikumad ja intiimsemat laadi kohtumised, kus võõrustaja saab eelnevalt kindlaks määrata, mitut inimest ta täpselt vastu võtta soovib ja millist einet pakub – kas hommiku-, lõuna- või õhtusööki. Sealsamas saab ta siis mõelda, kas soovib üllatada oma vaarvaarema erakordse pirukaretseptiga, viia külalised koos endaga kalale ja püütud kala ühiselt suitsutada, või pakkuda hoopis oma aia marjadega kaunistatud hommikuputru ja oma kana munadest omletti. Ehk kui varasematel aastatel on olnud selliseid kodukokkasid, kes päris oma kohvikut avada ei ole julgenud, aga samas kutsuks hea meelega endale kedagi külla, et oleks aga põhjust kokata, siis just see on nende võimalus. See on kohvikutepäevade sündmus “100 hiidlaste söömaaega” ning meie viis õnnitleda Eesti Vabariiki tähtsa sünnipäeva puhul. Selle sündmusega seoses uueneb ka Hiiumaa kohvikutepäevade koduleht, et mahutada paremini kogu infot, mis seoses selleaastaste kohvikutepäevadega voolama hakkab.

Mida ootate neilt, kes tänavu kohvikuid korraldada tahaks?

Kohvikutepäev on mõnus pidu tänu sellele, et meie kohvikutepidajad on ühed vahvad inimesed, kelle pead on täis vahvaid mõtteid ja kes armastavad oma kodusid, oma toitusid ja oma ajalugu. Hiiumaa kohvikutepäevasid eristab teistest kohvikutepäevadest see, et siin on sellel ideel ajalooline taust – seda sooviksime kindlasti elus hoida ja usume, et lugude puudust, mida siin saarel kohvikute kaudu jutustada, juba ei tule.

Tahaksime väga julgustada kõiki osalema ka söömaaegadega võõrustamisel. See võib tunduda hullumeelse ideena – miks ma peaksin tahtma võõraid inimesi endale külla kutsuda ja millest ma nendega räägin ja mida ma nendega koos teen. Tegelikult oli ju 12 aastat tagasi sama hullumeelne ka idee avada üheks päevaks kodukohvikud – mu muru ju tallatakse ära, õu lagastatakse ära – aga vaadake, kuhu see pidu välja on jõudnud ja kui palju rõõmu see inimestele pakub!

Veidi tahaksime ergutada ka kohvikuid natuke rohelisemalt mõtlema, sest pidu on tõesti väga suureks kasvanud ja prügi tekib palju. Oleks tore, kui kohvikupidajad leiaksid võimalusi, kuidas pidada kohvikut nii, et prügi tekiks vähem, kuidas kasutada vähem ühekordseid nõusid ja kuidas jäätmeid sorteerida. Mõtleme ka ise korraldajatena rohelisemalt ja üheks sponsoriks sel aastal on näiteks Bulgaaria ettevõte Cupffee, kes toodab söödavaid kohvitasse, nii et sel aastal külalised kohvitasse ära viskama ei pea!

Kuidas te nii suurt asja nagu sada söömaaega hallata suudate?

Sada söömaaega on justkui veidi väiksem ja intiimsem vorm tähistada Hiiumaa kohvikutepäeva. Kui kohvikupidaja peab valmistuma sadade, isegi tuhandete inimeste vastuvõtmiseks ega tea sealjuures kunagi, kas neid tuleb 100 või 500, siis koduse söömaaja korraldaja teab täpselt, mitut inimest ta enda juurde ootab, mis kell ja isegi natuke seda, kes nad sellised on. Registreerumine söömaaegadele toimub uuel kodulehel, kus külaline valib meelepärase söömaaja, paneb end sinna ise kirja, täidab enda kohta väikse ankeedi, et võõrustaja võimalikest külalistest aimu saaks, ja sealt edasi toimub suhtlus juba otse võõrustajaga. Me ei kavatsegi seda alaüritust liiga palju hallata – söömaaegade korraldajad ei pea osalema koolitustel ning me ei sekku ka külalise ja võõrustaja vahelisse suhtlusse. Kui kohvikupidajatele kehtib üritusel osalemise tasu, siis söömaaja võõrustamine on tasuta ent samamoodi, nagu kohvikus toidu eest makstakse, on ka söömaaegade külalistele ette nähtud väike osaluspanus. Ehk 100 söömaaega toimib nii, nagu tavaline sõpradevaheline külaskäik, vahe on lihtsalt selles, et külaline ja võõrustaja ei tunne üksteist ja kohvikutepäevad aitavad neil kohtuda. Samas on söömaaegade korraldajatel võimalus osa saada kohvikutepäevade sponsorpakkumistest ning kogu ürituse reklaam ja tutvustus toimub ühiselt läbi meie kanalite. Nii et võõrustajad võivad kogu sündmust tõesti võtta kui lihtsalt üht mõnusat, kodust ja hubast koosviibimist, mis on suurepärane võimalus jagada oma külalislahkust ja kokakunsti ning tutvuda teiste eestlaste ehk inimestega, kellega siin väikses riigis juba 100 aastat koos oleme elanud, ja seda tähistada.

Kes on uus Hiiumaa kohvikutepäeva korraldustoimkonna liige Piret Eesmaa?

Tegelen sel aastal Hiiumaa kohvikutepäevade turunduse ja kommunikatsiooni korraldamisega. Olen Hiiumaal sündinud ja kooliski käinud, aga kui põhikoolis käisin, oli popp linnakooli vähemalt katsetele minna. Nii ma linna sattusin ja senimaani seal toimetan.

Päevatöö kõrvalt olen ikka alati midagi kusagil korraldanud. Mitte küll proffidega koos, aga rahvakultuuri valdkonnas nii mõnegi asjaga abiks olnud. Eelmisel aastal tegin ise üht kohvikut ja ühel teatud koolitusel hakkas jutulõng Ere Naadiga veerema. Nii hakkasime esialgu koos ühte teist projekti tegema, aga siis läks sujuvalt jutt ka kohvikutepäevade peale ja kuna olen Hiiumaaga niikuinii seotud ja kohvikutepäevade järele ka lausa hull, siis ega pikka juttu seal polnud. Armastan kohvi ja kohvikus käimist, kooke ja võileibu. Kui ma saaks, siis ma käikski päev läbi kohvikus. Ainus põhjus, miks ma seda ei tee, on see, et mulle meeldib ka süüa teha ja siis ma lihtsalt pean vahepeal koju minema, et ise ka natuke süüa teha.

