Kivikas võitis jüriöö jooksu

Jüriöö ülestõusu meenutav jüriöö orienteerumisjooks toimus sel aastal esmakordselt Tartus. Põhiklassis oli teist aastat järjest võidukas orienteerumisklubi Ilves, mille koosseisu kuulus ka Kenny Kivikas. Sealjuures jooksis Kivikas ankrumehena tasa pea kaheminutilise kaotuse liidritele ning finišisirgele tuli ta juba uhkes üksinduses.

“Väga hea tunne on!“ lausus Kivikas finišis. “Tehti natuke huvitavaks mulle see elu, aga ütleme nii, et läks hästi. Alguses oli vaja pingutada ja siis tegelikult suhteliselt kiirelt püüdsin ees konkurendid kinni ja pärast seda läkski raskeks,“ kommenteeris ta rahvusringhäälingule võistlusjärgselt.

Tiimi esindasid peale Kivikase Kristo Heinmann, Hannula-Katrin Pandis, Oliver Kütt ning Kaisa

Sander. Aasta eest Tallinna vanalinnas joostud jüriöö jooksul kuulus võidukasse võistkonda ka Kivikase ema Elo Saue.

Merike Vanjuk oli Kape/Korto tiimiga neljas. Ilves 2 võistkond ja Eveli Saue said kaheksanda koha. HOK II

ehk Allar Padari, Inga Karu, Toomas Mast, Raina Smill ja Toivo Saue olid 46.

Startis 64 tiimi.

HERGO TASUJA

Autor: Kaasautor Jüriöö ülestõusu meenutav jüriöö orienteerumisjooks toimus sel aastal esmakordselt Tartus. Põhiklassis oli teist aastat järjest võidukas orienteerumisklubi Ilves, mille koosseisu kuulus ka Kenny Kivikas. Sealjuures jooksis Kivikas ankrumehena tasa pea kaheminutilise kaotuse liidritele ning finišisirgele tuli ta juba uhkes üksinduses.

“Väga hea tunne on!“ lausus Kivikas finišis. “Tehti natuke huvitavaks mulle see elu, aga ütleme nii, et läks hästi. Alguses oli vaja pingutada ja siis tegelikult suhteliselt kiirelt püüdsin ees konkurendid kinni ja pärast seda läkski raskeks,“ kommenteeris ta rahvusringhäälingule võistlusjärgselt.

Tiimi esindasid peale Kivikase Kristo Heinmann, Hannula-Katrin Pandis, Oliver Kütt ning Kaisa

Sander. Aasta eest Tallinna vanalinnas joostud jüriöö jooksul kuulus võidukasse võistkonda ka Kivikase ema Elo Saue.

Merike Vanjuk oli Kape/Korto tiimiga neljas. Ilves 2 võistkond ja Eveli Saue said kaheksanda koha. HOK II

ehk Allar Padari, Inga Karu, Toomas Mast, Raina Smill ja Toivo Saue olid 46.

Startis 64 tiimi.

HERGO TASUJA

Sildid: jüriöö, orienteerumisjooks