Kevad tuli!

Ligi kahekümnepäevase hilinemisega jõudis kevad kohale. OÜ Meremõõdukeskuse aluse jaoks pidi selleks, et merre pääseda, Rohuküla sadamas küll veel jääd lõhkuma. Loodetavasti aga sulatas eilne 16kraadine soe merelt viimase jää ja peagi saame pildi ette, mis seal Rukki kanali põhjas siis tegelikult toimub.

Ka poliitiliseks keeranud torm on vaibunud ja kõik osapooled paistavad olevat ühel meelel. Tasapisi tehakse koostööd, et märtsikuised mandriühenduse mured selja­taha jätta.

Kes tahakski kevadel, kui päike paistab ja ilm ilus kellegagi tülitseda!

Eile kuulutas Hiiumaa vald peale päris ägedaid vaidlusi välja Hiiumaa spordikeskuse arhitektuurikonkursi. Nüüd jääb hoida pöialt, et saame ilusa lahenduse ja valitsus paneb ka toetusraha numbri riigi eelarvestrateegiasse.

Reedel pidas Hiiumaa muinsuskaitse selts oma suurkogu ja seal peeti plaane, kuidas vabadussõja mälestusmärgi konkursitöö realiseerimisega edasi minna. Tasapisi edenevad asjad ka Käina Tuuletorni sisupoolega.

Kujutlegem vaid, kui kõik need uued asjad ükskord valmis saavad – Kärdla Keskväljak, mälestusmärk, sotsiaalkeskus, Tuule­torn, spordikeskus…

Loodame, et kevad teeb meie meele lahkemaks ja me ei kiru neid tulevikuarendusi maapõhja juba enne, kui need valmiski saavad.

Olgem kevadiselt rõõmsa ja avatud meelega ning andkem uuteks arenguteks võimalus.

10. aprill 2018