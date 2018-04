Keskkonnateenused: ära pargi tänaval

Autor: Harda Roosna Täna hommikul jõuavad saarele kaks OÜ Keskkonnateenused tänavapuhastusautot, mis hakkab tänavaid talve­sodist puhastama Kärdlas ja Käinas. Ettevõtte Hiiumaa osakonna juht Aivo Kriiska palub autosid tänavaäärtesse mitte parkida, et tänavapuhastusauto, mis toimetab põhiliselt varahommikuti ja hilisõhtuti, saaks segamatult tööd teha.

Ka on ASi Keskkonnateenused töötajad Kärdla tänavate löökaukudesse juba pannud 14 tonni külmasfalti ja eelmisel nädalal tuli veel üks 14tonnine koorem. “Auk tõmmati kuivaks ja sisse pandi spetsiaalne külmasfaldisegu – nii teeme sügavate aukudega,” selgitas Kriiska. Madalamad augud ja lohud täidetakse kuumasfadiga niipea kui ilmad soojemaks lähevad.

Kriiska nentis, et seoses kanalisatsiooniehitusega liiguvad linnas suured veokid ja tänavad lagunevad kiiresti. “Kuna Kärdla tänavatel puudub korralik aluskiht, siis kui maapind asfaldi all külmub ja nüüd kevadel on sulamas, siis see raske auto vajutab asfaldi lihtsalt katki,” selgitas Kriiska.

Ka uuesti ehitatud, aga topeltpindamisega tänavad on hakanud kiiresti lagunema. Kriiska tõi näiteks Posti tänava, kus kevadel tekkisid suured pikipraod. “Topelt­pindamine pole ennast sajaprotsendiliselt õigustanud,” väitis Kriiska. “Pindamist peab iga viie aasta tagant kordama, muidu see lihtsalt kulub ja laguneb.”

Kriiska oli lootusrikas, et kui nüüd remonditavatele tänavatele pannakse uus korralik asfalt, saavad need paremasse seisu, kui kunagi üldse olnud.

Kärdla osavalla haldusjuht Argo Valgma ütles lehele, et kanalisatsioonitööde käigus üles võetud tänavakatteid hakatakse taastama niipea, kui õhutemperatuurid seda lubavad. Juba valmistatakse tänavapinda katete taastamis­töödeks ette tänavatel, kus kaevetööd tehtud.

