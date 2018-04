Kas liiale ei lähe?

Minister on käinud ja kohtunud, kuulanud ja rääkinud.

Vallajuhid ütlevad, et kohtumine oli konstruktiivne. Hiiumaa ettevõtjate liidu esimees oli kohtumisele kutsutud ja sai liidu seisukohad ministrile esitada. Ettevõtjate esindaja Tanel Malk kinnitas, et kõik teemad, mis laual olid, on Hiiumaa ettevõtlusele olulised.

Ettevõtjad pole just suurim reisjategrupp, kes parvlaevateenust kasutab, kuid tänu häälte liitmisele vabatahtlikkuse alusel tegutsevaks ühenduseks, üks häälekamaid ja harjunud olema alati laua ääres kui majandusminister kohal käib ja maakonna jaoks olulisi asju arutatakse.

Seekord suurem seltskond ettevõtjaid ministriga kohtuma ei pääsenud. Polegi täpselt selge, miks. Ajakirjanikele ütles Simson, et sai soovist teada liiga hilja. Aga võib olla säästis vald ministrit kohtumisest sõjakas tujus isikutega, kes ettevõtjate liitu ei kuulu, kuid vallajuhtide kohtumistel ettevõtjatega käivad.

Nii kuulutati ettevõtjate kolmapäevasel kokkusaamisel vallajuhtidega majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni visiit ette tulutuks.

“Kas sellest on kasu, selgub siis, kui need tegevused tehtud ja tähtajad on saabunud. Tuleb ju aru saada, et ainuüksi fakt, et minister on Hiiumaal, seda kanalit sügavamaks ei tee ja laevu madala veetasemega sõitma ei pane,” kommenteeris Malk.

Samal koosolekul tehti isegi ettepanek, sisuliselt umbusaldusavaldus vallajuhtidele, et kohtumine ministriga lindistataks.

24. aprill 2018