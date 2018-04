Kärdla õpilased õppisid esmaabi andma

erakogu

Tallinna tervishoiu kõrgkool (TTK) kingib Eesti Vabariigile 100. juubeli puhul 1000 elustamis- ja esmaabikoolituse “Sinu käed päästavad elu” läbinud inimest.Projekt, millega tõstetakse elanikkonna teadlikkust esma­abist ja õpetatakse elustamisvõtteid, ulatub üle Eesti. Seekord sõitsid TTK õenduse õppekava üliõpilased Kärdla põhikooli. Õpilastele selgitati, mis on esmaabi ja kuidas takistada patsiendi seisundi halvenemist seni, kuni saabub abi või kiirabi.Koolitajad rõhutasid, et oluline on kõigil teada, kuidas tegutseda oskuslikult olukorras, kui kannatada on saanud sinu lähedal viibiv inimene ja sina oled ainus, kes teda aidata ja abi kutsuda saab. Kuidas tegutseda? Kuidas kutsuda abi? Just sellest õpilastele räägiti. Õpilastele tuletati meelde, kuidas kutsuda kiirabi ja vastata küsimustele: mis juhtus, kus juhtus, kellega juhtus ja mis seisundis on kannatanu. Rõhutati, et kõnet häirekeskusega ei tohi enne lõpetada, kui selleks on luba saadud. Õpiti abi kutsuma ka võõra telefoniga. Samuti sai iga õpilane mulaaži peal harjutada elustamisvõtteid. Esmaabikoolitusel osalesid seekord 1., 2., 3., 4. ja 6. klass. Kokku sai ühe päeva jooksul oluliste ja eluliste teadmiste võrra rikkamaks üle saja õpilase.