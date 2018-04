Kärdla lennujaam 55

21. aprilli tuntakse ajaloos vähemalt kahe olulise sündmuse tõttu: pärimuse järgi loodi Rooma linn ja sündis Suurbritannia kuninganna Elizabeth II. Vähem on teada, et sellesse nimistusse kuulub 1963. aastast ka Kärdla lennujaam. Sel puhul oleks kohane meenutada, kuidas kõik algas ning anda väike ülevaade, kuidas liigutakse tänapäevast homsesse – eriti mitmeid uudiskünniseid ületanud navigatsiooniseadmete uuendamise küsimuses.

