Jüri Padu: ma ei käi tööl, ma elan tööl

Jaanus Kõrv

Hiiumaa muuseum

Jüri Padu, kes tähistab 70. sünnipäeva, sündis Kärdlas, sirgus täismeheks Viljandis ja alustas oma töömehe­elu kodu­saarel.Tegus ja ettevõtlik on ta siiani – koos abikaasa Enega peetakse perefirmat Padu Hotell. Vanem poeg Andrus ehitab laevu, on edukas purjetaja ja tubli isa oma kolmele lapsele. Noorem poeg Margus tegutseb Rootsis metsatööl.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv Hiiumaa muuseum

Tegus ja ettevõtlik on ta siiani – koos abikaasa Enega peetakse perefirmat Padu Hotell. Vanem poeg Andrus ehitab laevu, on edukas purjetaja ja tubli isa oma kolmele lapsele. Noorem poeg Margus tegutseb Rootsis metsatööl. Jüri Padu, kes tähistab 70. sünnipäeva, sündis Kärdlas, sirgus täismeheks Viljandis ja alustas oma töömehe­elu kodu­saarel.Tegus ja ettevõtlik on ta siiani – koos abikaasa Enega peetakse perefirmat Padu Hotell. Vanem poeg Andrus ehitab laevu, on edukas purjetaja ja tubli isa oma kolmele lapsele. Noorem poeg Margus tegutseb Rootsis metsatööl.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Jüri Padu