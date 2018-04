Jørn Johansen valiti Norra-Eesti kaubanduskoja juhatusse

Kristi Kuusmik-Orav

Norra kroonprints Haakon ja kroonprintsess Mette-­Marit on sel nädalal, 25.–26. aprillini Eestis ametlikul visiidil.Eile avasid nad Innovation Norway ja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse korraldatud Norra-Eesti ärifoorumi. Hiiumaalt kutsuti foorumile BioBag grupi juhatuse liige ja selle Hiiumaa tütarfirma, ASi Dagöplast norralasest tegevjuht Jørn Johansen.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Kristi Kuusmik-Orav

Eile avasid nad Innovation Norway ja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse korraldatud Norra-Eesti ärifoorumi. Hiiumaalt kutsuti foorumile BioBag grupi juhatuse liige ja selle Hiiumaa tütarfirma, ASi Dagöplast norralasest tegevjuht Jørn Johansen. Norra kroonprints Haakon ja kroonprintsess Mette-­Marit on sel nädalal, 25.–26. aprillini Eestis ametlikul visiidil.Eile avasid nad Innovation Norway ja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse korraldatud Norra-Eesti ärifoorumi. Hiiumaalt kutsuti foorumile BioBag grupi juhatuse liige ja selle Hiiumaa tütarfirma, ASi Dagöplast norralasest tegevjuht Jørn Johansen.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Eesti-Norra, kaubanduskoda