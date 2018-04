Jalgpalli suvelaagrid ootavad huvilisi

Sel aastal toimub Kärdla staadionil kaks laste jalgpallilaagrit: esimene laager kestab 18. juunist 21. juunini ja teine 30. juulist3. augustini.Laagritesse ootame aastatel 2006–2011 sündinud poisse ja tüdrukuid, kusjuures eelnev kokkupuude jalgpalliga ei ole vajalik. Registreerimine avaneb järgmisel nädalal, 10. aprillil kell 10 lingil http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/suve­laagrid.Palume huvilistel kiirustada, sest nagu varasemad aastad on näidanud, saavad Kärdla laagrid väga kiiresti täis. Laagrit juhendab üks peatreener ja neli abitreenerit ning laager mahutab kuni 45 last. Laagris pakume nii kvaliteetseid treeninguid kui piisavalt mängulõbu.Laagripäev kestab kella 9.30–17ni. Laagri viimane päev, reede algab samuti kell 9.30 ning lõppeb kell 13. Päev on jaotatud osadeks: hommikuti kerge treening, järgneb lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal.Juunikuus on laagri viimane päev neljapäev, 21. juuni ja lõpetamine kell 16.30. Lisaks sisaldab laager ühte ekskursiooni­päeva Tallinna. “Lastel on võimalus kohtuda professionaalsete jalgpalluritega, saada neilt inspiratsiooni ja näha oma kangelasi lähedalt,” selgitas Eesti jalgpalli liidu noorteprojektide koordinaator Martti Pukk.Ekskursioonipäevaks on kolmapäev, 20. juuni. Algab see Eesti jalgpalliliidu treening­väljakutel kella 11.30 paiku ja lõpeb A.Le Coq Arenal orienteeruvalt kell 17. Kaugemate laagripaikade lapsed toimetatakse Tallinna ja tagasi koju bussidega Laagri lõpus jagatakse väikeseid auhindu või diplomeid, mille lapsed saavad endale mälestuseks lõbusast suvenädalast.Ühe laagri osalustasu on 80 eurot. Kui lapsevanem soovib lapse registreerida mõlemasse laagrisse, siis teise laagri hind on soodsam, 63 eurot.Laagri hind sisaldab jalgpallivarustust (lühikeste varrukatega ning mängija ees­nimega särk, lühikesed püksid ja kedrad (sinine/must/must) firmalt Nike), vett ja puuvilju kogu päeva jooksul, sooja lõuna­sööki (v.a reedel), ekskursioonipäeva A. Le Coq Arenale ning diplomit ja meeneid lastele mälestuseks laagrist.Ootame kõiki lapsevanemaid oma lapsi registreerima, et nad saaksid osa toredast sportlikust nädalast!Kristi LinkovHiiumaa jalgpall