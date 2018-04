Hiiumaa jääb tammepargita?



Riigikantselei kingitusega “Eesti 100 tamme” rajatakse juubeliaasta kevadel Eesti igasse maakonda EV100 tammepark.

Kingitus sai alguse 2013. aas­tal, kui koolilapsed hakkasid tammetõrudest istikuid kasvatama. Hiiumaal pandi tammetõrud mulda Käina koolis. Käina põhikooli direktori Joel Pulga sõnul on lood istutatud puudega halvad. “Taimed läksid küll ilusti kasvama, aga kahjuks niitis need maha ühiskondlikult kasulikku tööd tegev inimene, kes ei teadnud istikutest.”

Tammikute istutamine toimub maikuu kahel esimesel nädalal, enamik parke, sh 5 hektari suurune riigi esinduspark Tamsalus, avatakse 1. juunil. Kust hiidlased selleks ajaks sada tammeistikut saaksid, on suur küsimus.

Koolilapsed üle Eesti istutavad igasse maakonda vähemalt ühe tamme­pargi, -salu või -allee. Parkide rajamise eest seisavad hea kohalikud omavalitsused.

“Eesti sünnipäeva puhul saab vähemalt ühe uue tammepargi iga Eesti maakond, kokku istutatakse tuhandeid tammesid,” ütles projekti juht Mari Valgepea riigikantseleist, kelle sõnul on kõik inimesed oodatud juubeliaastal tammesid istutama.

Autor: Hiiu Leht

