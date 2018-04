Hiiumaa aasta sotsiaaltöötajad: Marge Laid ja Talvi Kuimets

Neljapäeval tähistasid rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva Hiiumaa sotsiaal­töötajad. Pidulikul koosviibimisel Palade põhikoolis pärjati aasta sotsiaal­töötaja aunimetusega Hiiumaa puuetega inimeste koja tegevusjuhendaja Marge Laid ja Hiiu valla sotsiaalkeskuse koduhooldustöötaja Talvi Kuimets.

Autor: Harda Roosna



Sildid: Marge Laid, sotsiaaltöötajad, Talvi Kuimets, tunnustus