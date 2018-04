Gümnasistide arv kasvab tasapisi

Esmaspäeval tegi Hiiumaa gümnaasiumis eesti keele eksamit 40 abiturienti ehk kaheksa võrra enam kui möödunud aastal.Kui Hiiumaa gümnaasiumi esimene lend oli üpris väike – vaid 32 õpilast, siis tänavu lõpetab kooli 40 noort. Gümnaasiumi õpilaste arv liigub tõusvas joones ka järgnevatel aastatel – kahes 11. klassis kokku on 37 õpilast ja 10. klassis 47.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: gümnaasium, tutipidu