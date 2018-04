Päeva rosin

“See, et Meremõõdukeskus omal initsiatiivil seal mõõdistamas käis, on pigem intellektuaalselt huvitav info, aga sellega ei ole paraku ei meresõitjal, Tiiu ja Leigri kaptenil ega hiidlastel praegu midagi tarka teha peale lootuse, et VTA mõõdistusandmed sama näitaksid. Ja sel juhul oleks see muidugi hea uudis.

VTA nõunik Priit Põiklik, ERR uudised, 11. aprill 2018