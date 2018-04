Autori ja Ahtoga ümbermaailmareisil

erakogu

Režissöör Jaanis Valk, kelles neljandik hiidlase verd, esitles teisipäeval esimest korda Hiiumaal olles oma esimest täispikka filmi “Ahto, Unistuste jaht”.Kinosaalitäiel hiidlastel oli Jaanis Valgu eestvedamisel võimalus teha piltlikult öeldes ümbermaailma reis koos Ahto Valteriga. Valter oli esimene eestlane, kes ümber maakera ehk kera, nagu ta öelda armastas, purjetas. Kohaletulnuil oli võimalus kuulda lugusid ja näha kaadreid, mida kinokülastaja tavaliselt ei kuule ega näe.





Autor: Kärolyn Kongi erakogu Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: Ahto, film, ümbermaailma reis, Unistuste jaht