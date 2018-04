Armastus Eesti vastu tõi saarele päriseks

Peale 30 aastat, mil Natalja Tsvek perega igal suvel Kesk-Vene­maalt Hiiumaale sõitis, otsustas ta teoks teha unistuse ja päriseks siia jääda.Natalja on põneva elukäiguga. Ta sündis Saksamaal, elas seal mõned aastad lapseeas ja kolis vanematega keset Vene­maad asuvasse Ivanovosse, sealt Vorkutasse, kus õppis õmblejaks.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: Natalja Tsvek, õmbleja, viltimine