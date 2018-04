Arengukava koosolekud algavad

Algamas on uue Hiiumaa valla arengukava koostamise protsess. Selleks, et kõik soovijad saaksid kaasa rääkida nii oma piirkonna kui terve Hiiumaa lähituleviku kavandamisel ja pikemate plaanide koostamisel, korraldatakse avalikud koosolekud kõigis osavaldades. Teistes osavaldades toimuvad avalikud koosolekud alles maikuus. Esimesed koosolekud algavad Kõrgessaare osavallas juba järgmisel nädalal. Teisipäeval, 24. aprillil kell 17.30 algab kohtumine Randmäe puhketalus, 25. aprillil kell 17.30 saadakse kokku Lauka koolimajas ja 26. aprillil kell 17.30 Kõpu rahvamajas. Osavalla keskuses Kõrgessaare vaba aja keskuses on kokkusaamine veidi hiljem, 18. mail kell 17.30. Lisainfot saab Kõrgessaare osavallavanemalt telefonil 509 7745 Üllar Laid.

