Äike häiris Kärdlas saja kliendi teenust

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf ütles, et esimene ja ootamatu äike jättis Hiiumaale üsna tõsise jälje. Esmaspäeva hommikuks jõudis ettevõtteni rikkeinfo 28 kliendi kohta, kellest kümme olid ärikliendid. “Meie andmetel võis äikese tõttu häiritud saada kuni saja kliendi teenus,” hindas Neudorf. Ettevõte saatis rikete kiireks kõrvaldamiseks saarele appi nii tehnikuid kui uusi seadmeid.Raigo Neudorf soovitas taas meelde tuletada, kuidas käituda äikese ajal, et kodutehnika kahjustada ei saaks: kõuemürinat kuuldes tuleb juhtmed ja kaablid seina­kontaktidest lahti ühendada. Kahjustuste riski ülepinge korral aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe. Neudorf ütles, et vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja soetatud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ja veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.