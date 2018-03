Viimast korda avaneb EV100 taotlusvoor MTÜdele

KÜSK ja riigikantselei EV100 korraldustoimkond avasid uue taotlusvooru, mis pakub toetusi Eesti Vaba­riigi 100. sünnipäevale pühendatud kingitustest teavitamiseks ja nende jäädvustamiseks. Taotlusvoor on jätkuks möödunud aasta samalaadsele toetusvõimalusele. Taotlusi saab esitada kuni 12. aprillini.

Toetust saab küsida näiteks avamissündmusteks, objektide puhul nende märgistamiseks, reklaamiks meediapildis ning video­klippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks. Samuti toetatakse teavitustegevustega seotud tööjõukulusid.

“Eelmise taotlusvooru vastu oli huvi väga suur ja hoogu anti juurde nii suurematele kui väiksematele algatustele,” rääkis KÜSKi infojuht Marten Lauri. Ta tõi toetatud projektide näidetena Viljandi pärimusmuusika­festivali, tänavakunstifestivali Rural Urban Art Põlvamaal ning näituse “Minu kodukoha 100 kunsti­teost Eestile”.

Nagu eelmiselgi korral, on ka nüüd taotlemine kahes kategoorias – väikesemahuliste teavitustegevuste jaoks saab küsida 200 kuni 3000 eurot, suuremateks aga 3001 kuni 10 000 eurot. Toetusteks on kokku ette nähtud vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Enne taotlemist peab tegevus, mille teavitamiseks või jäädvustamiseks tuge küsitakse, olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse.

Lisainfot taotlemisest ja toetustest leiab KÜSKi kodu­lehelt www.kysk.ee/taotlusvoorud/ev100-tt18.

Autor: Hiiu Leht KÜSK ja riigikantselei EV100 korraldustoimkond avasid uue taotlusvooru, mis pakub toetusi Eesti Vaba­riigi 100. sünnipäevale pühendatud kingitustest teavitamiseks ja nende jäädvustamiseks. Taotlusvoor on jätkuks möödunud aasta samalaadsele toetusvõimalusele. Taotlusi saab esitada kuni 12. aprillini.

Toetust saab küsida näiteks avamissündmusteks, objektide puhul nende märgistamiseks, reklaamiks meediapildis ning video­klippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks. Samuti toetatakse teavitustegevustega seotud tööjõukulusid.

“Eelmise taotlusvooru vastu oli huvi väga suur ja hoogu anti juurde nii suurematele kui väiksematele algatustele,” rääkis KÜSKi infojuht Marten Lauri. Ta tõi toetatud projektide näidetena Viljandi pärimusmuusika­festivali, tänavakunstifestivali Rural Urban Art Põlvamaal ning näituse “Minu kodukoha 100 kunsti­teost Eestile”.

Nagu eelmiselgi korral, on ka nüüd taotlemine kahes kategoorias – väikesemahuliste teavitustegevuste jaoks saab küsida 200 kuni 3000 eurot, suuremateks aga 3001 kuni 10 000 eurot. Toetusteks on kokku ette nähtud vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Enne taotlemist peab tegevus, mille teavitamiseks või jäädvustamiseks tuge küsitakse, olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse.

Lisainfot taotlemisest ja toetustest leiab KÜSKi kodu­lehelt www.kysk.ee/taotlusvoorud/ev100-tt18.

Sildid: ev100, MTÜdele, taotlusvoor