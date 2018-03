Vesi lennujaama veskile

Kümne päevaga, mil liiklus Heltermaa–Rohuküla parvlaevaliinil oli häiritud, tegi AS Transaviabaltika Kärdla suunal üheksa lisa­reisi. Seda võimalust kasutas täpselt 200 reisijat. Reisijaid oli rohkem ka tavareisidel ja kui märts on Kärdla lennujaama direktori Allan Mälli sõnul tavaliselt n-ö kehvem kuu, siis eile­hommikuse reisiga kokku oli märtsis juba lennanud 691 reisijat. Tava­päraselt veetakse märtsikuus Tallinn–Kärdla–Tallinn liinil 400–500 reisijat, praegu aga on kaks kolmandikku märtsikuust veel ees.

“Olematu merevesi oli vesi meie veskile,” naljatas Mäll. Kuna madala mereveeseisu põhjustasid idakaare tuuled ja kõrgrõhkkond, olid ilmad sel ajal ilusad ja kõik lennud toimusid. Esimene tagasilöök tuli reede õhtul, kui Kärdla lend tuli ära jätta ilmastikuolude tõttu. Laupäeval oli udu nii tihe, et ära jäi Kärdla lend ja Kuressaare lendu lükati kaks tundi edasi.

