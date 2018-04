Vara järeldusi teha

See, kuidas suhtub haldusreformi tulemustesse värske riigikogu asespiiker ja Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet, on sümpaatselt rahulik.

Ajal, mil Hiiumaal kostab hääli, et kõik ei käi nii kiiresti kui peaks ja see või teine asi uues omavalitsuses on halvasti, ütleb naaber­saare tipppoliitik, et hinnangute andmiseks on veel vara. Esimese hinnangu sellele, kuidas uus kohalik omavalitsus on haldus­reformi elluviimisega hakkama saanud, võiks anda aasta lõpus.

Põhjalikumaks analüüsiks, mis hästi, mis halvasti, oleks õige aeg alles nelja aasta pärast.

Ka ei võtnud Laanet seisukohta, kumb variant on etem, kas Saaremaa üks tervik­omavalitsus kesksete juhtimisstruktuuridega või Hiiumaa territoriaalne juhtimismudel.

Laanet ütles, et nagu iga uue asja puhul, on tagasiside erinev, kes kiidab, kes on kriitiline. Nii ka Hiiumaal. “Eks aeg peab näitama, kumb mudel paremini töötab,” nentis

Laanet.

Positiivsena tõi meie osavallavanem Lauri Preimann välja koostöövõimaluse, mis on loodud osavallavanemaid vallavalitsusse kaasates. Just see on suurepärane koostöökogu, mis saab kunagiste Hiiumaa vallajuhtide vahelised konfliktid ja rivaalitsemise lõplikult ajalukku saata.

Hiiu Leht soovitab rahulikust saarlasest eeskuju võtta ka mõnedel kärsitutel hiidlastel ning enne kui kõike tehtut ja tehtavat maasse materdada, anda omavalitsusele aega atra seada ja haldusreformi ellu rakendada.

31. märts 2018