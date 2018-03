Valla esindus tõi uutmoodi talimängudelt kaks esikohta

MEELIS HELI

Möödunud nädalavahetusel Viljandis toimunud 34. Eesti omavalitsuste talimängudel võistlesid esmakordselt koos nii linnade kui valdade esindajad.Hiidlased on varem osalenud linnade arvestuses, nüüd esmakordselt üle 8000 elanikuga valdade arvestuses. See kajastus ka kohanumbris – kui mullu toodi talimängudelt hõbe ja tunamullu kuld, siis seekord 17. koht. Üle 8000 elanikuga valdade arvestuses võistles kokku 27 valda, üld­arvestuses sai Hiiumaa vald 48 omavalitsuse seas 28. koha.





Möödunud nädalavahetusel Viljandis toimunud 34. Eesti omavalitsuste talimängudel võistlesid esmakordselt koos nii linnade kui valdade esindajad.Hiidlased on varem osalenud linnade arvestuses, nüüd esmakordselt üle 8000 elanikuga valdade arvestuses. See kajastus ka kohanumbris – kui mullu toodi talimängudelt hõbe ja tunamullu kuld, siis seekord 17. koht. Üle 8000 elanikuga valdade arvestuses võistles kokku 27 valda, üld­arvestuses sai Hiiumaa vald 48 omavalitsuse seas 28. koha.

Sildid: esikoht, kabe, Naisjuhtide võistlus, talimängud