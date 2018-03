Uued töötajad paigas, eelarve kolmandale lugemisele

Neljapäevasel volikogu istungil andis lähetuses olevat vallavanemat asendanud arenguosakonna juhataja Monika Pihlak teada, et Kärdla ja Kõrgessaare ehitusspetsialistina alustab 19. märtsil tööd Triin Masing. Projektijuht-riigihangete ja ühistranspordi ja teede spetsialist Piret Sedrik asub ametisse 26. märtsil.

Istungil saadeti kolmandale lugemisele Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve. Kodusaare fraktsiooni esindaja Antti Leigri tänas finantsosakonna juhti, vallavanemat ja vallavalitsust hea koostöö eest, nentides, et Kodusaare esitatud seitsme parandusettepanekuga sai Hiiumaa valla eelarve selgemaks. “Kohaliku omavalitsuse ja territoriaal­se haldus­jaotuse seaduse mõistes on täidetud selged miinimum­nõuded ja loodud võimalused võrdluseks eelneva eelarve aastaga,” ütles Leigri.

Volikogu esimees Aivar Viidik teatas, et parandus­ettepanekud 22. märtsi istungil toimuvale eelarve kolmandale lugemisele tuleb esitada 15. märtsiks.