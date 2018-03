Uudne lahendus

2016. aasta sügisel kui uus vedaja liinile tuli ja mereveetase oli uskumatult madal, lahendas tollane Hiiu maavalitsus koostöös vedajaga olukorra nii, et liinile toodi eelmisele vedajale kuulunud laid-tüüpi ja väikese mahutavusega laevad. Reisid küll toimusid, aga autosid mahtus vähe peale. Ka nägid vanad laevad uutega võrreldes päris armetud välja.

Nüüd läks meri jälle ära, aga maavalitsuse asemel esindab hiidlaste huve vallavalitsus. Ka lahendus on uus – sõidavad küll suured laevad, aga Rohuküla asemel on üheks liinisadamaks Virtsu.

Neid kordi, kui laev Heltermaalt Virtsu sõidab, on varemgi olnud, aga harva. Veel haruldasem, et parvlaev alustab teekonda Heltermaale Virtsust. Nüüd nii on ja lahendus toimib – ehkki aja- ja rahakulu on suurem, saavad ettevõtjad veoseid planeerida ning veoautod ja bussid kindla peale üle veetud.

Hiiumaa vald tänas koostööpartnereid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit, maanteeametit, veeteede ametit ning parvlaevaoperaatoreid AS Kihnu Veeteed, OÜ TS Laevad ja lennuoperaatorit Transaviabaltikat kiire ja hea koostöö eest. “Hiiumaa tunnustab ja tänab kõiki osapooli kiire tegutsemise eest!” ütles valla­vanem Reili Rand saadetud pressiteates.

Hiiumaa ettevõtjad omalt poolt tänasid valda kriisiolukorra kiire lahendamise eest. Ka see on midagi uut, mida varasemast ei meenu.

Pole ju madal meri midagi liiga erakordset – TTÜ meresüsteemide instituudi andmetel on aastatel 2011–2016 meretase Rohuküla–Heltermaa liinil pool meetrit allpool keskmist olnud 11 korral.

