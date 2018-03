Ülesõiduhinnaks 21 eurot ehk mis maksis jäätee

Kaheks päevaks avatud Tärkma-­Triigi 16,7 kilomeetri pikkuse jäätee rajamine läks maksma 10 000 eurot, seda jõudis kasutada 477 sõidukit, mis teeb ühe auto ülesõidu hinnaks 21 eurot.Kahe saare vahel avatud jäätee muutus rohkete sõitjate ja koormuspragude tõttu väga kiiresti sõidukõlbmatuks, siis tuli peale sula, hiljem uus külm ning jääteed enam avada ei õnnestunudki. See paneb küsima, et kui jäätee rajamine on nii kulukas, kas selle avamisel on siis üldse mõtet.





Autor: Kärolyn Kongi Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: jäätee, kulud