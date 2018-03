Turvavarustus päästab elusid

Päeva rosin

Loodust säästes säästame ka oma raha

Toitu me vajame tavaliselt iga päev, seepärast peame me toidupoode sageli külastama. Ostame porgandeid, õunu, sibulaid, kartuleid,…jne. Rebime vajaliku hulga kilekotte, vahel võtame veel kassa juurest suurema kilekoti, mille peame oma rahaga kinni maksma. Tuletage meelde, et samasugune kilekott on juba eelmisest korrast, ka paljudest eelmistest kordadest kodus olemas. Oleksite võinud selle kaasa võtta ja veidike raha kokku hoida, säästes ühtlasi ka loodust. Aga miks mitte võtta kodust kaasa ka neid väikseid kilekotte, mis te olete kodus tühjaks teinud ja olete valmis prügina ära viskama? Neid võib ju veel mitu korda kasutada!

Mihkel Tammelaan