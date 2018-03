TSL: Esikohal reisijate ohutus

Argo Nurs

Laevareisija Sven Kriggulson jagas sotsiaalmeedias oma meelehärmi. Teda häiris, kuidas käitus TS Laevad (TSL) 16. märtsil, kui madal merevesi jälle laevaliiklust häiris: teavitamine hilines, eriolukorra elavjärjekorra asemel kehtisid eelmüügipiletid ning üks laev võttis peale vaid mõned autod, teine tühjendas terve kai, kuigi mereveetase oli selle väljumise ajal isegi madalam.Selgitusi jagab TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel.





Autor: Harda Roosna Argo Nurs

Sildid: laevaliiklus, merevesi, TS Laevad