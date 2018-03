Trulli ilus emakeel nukuteatris

Ave Maria Mõistlik

Emakeelepäeval, 14. märtsil kell 18 oodatakse kõiki keelehuvilisi Kärdla nukuteatrisse Uus tänav 1 kohtuma luuletaja Ilmar Trulli luulega.Nukuteatri juht Kersti Ojasalu rääkis, et neid seob ammune sõprus Trulliga, kes on meie ühe emakeele­hoidja, Mati Lepna lapsepõlvesõber.“Mõni aasta tagasi käis luuletaja meil külas, tal oli just ilmunud kogumik “Rähniravi”, millest lapsed tegid lavastusliku luulekava. Nüüd ilmus Trullil uus luuleraamat “Mannekeeni talu”, mida Mati tutvustab,” rääkis Ojasalu.Ettekandmisele tulevad Trulli emakeelepäevaks kirjutatud värsid “Emakeelepäevapraad” ja “Keelepeks”. Veel saab näha algklasside etteastet sõnamängudest ja etüüdidest ning Küla Karla esitab oma hiiukeelset loomingut.Riigilipp langetatakse väikese tseremooniaga päikese­loojangul kell 18.24.