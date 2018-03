Toivo Pruul spordikeskusest ja prioriteetidest spordis

Päeva rosin

Kas Ööbiku park unustati?

“Hiiumaa vallavolikogu otsustas 8. märtsil anda Lubjahju tn 3a metsatuka tasuta jooksugrupi kasutusse. Selle maaga seoses on enam kui kümne aasta jooksul kulutatud miljoneid kroone, koostatud detail­planeeringuid ja ehitusprojekte ning nüüd jäetakse see kõik lihtsalt sahtlisse tolmu koguma ja rajatakse esimese ettejuhtuva taotluse peale seiklusrada? Kus on avalik konkurss maa kasutusse andmiseks? Kuidas on valla poolt välja selgitatud teised võimalikud huvilised maa-ala kasutamiseks? Miks ei võiks seiklusrada paikneda rannapargis või muus asukohas linnaruumis?”

Küsimus Hiiu Lehe veebist. 8. märts 2018