Teatripäevad juhatab sisse Andres Oja

erakogu

Tänavune kooli­teatrite päev algab juba täna, 9. märtsil, kui näitleja Andres Oja kohtub hiidlastega Käinas ja Kärdlas, et rääkida näitlejatööst ja filmi­tegemisest.Andres Oja ütles Hiiu Lehele, et kavatseb rääkida sellest, kuidas näitlejaks saadakse ning jagada teatrikooli kohta infot, mida ehk mujalt ei saa: milliseid aineid õpitakse, kui pikad on koolipäevad...





Autor: Harda Roosna erakogu

Sildid: andres oja, kooli­teatrite päev