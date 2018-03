Tants uue spordikeskuse ümber

Eelmisel nädalal tutvustati vallamajas uue spordihoone rajamise plaane. Erinevaid argumente tulvil arutelul jäi kõlama mõte, et Hiiumaale on seda vaja, lahtiseks jäi, kuhu ja kui suur. Hoone maksumuse esialgne hinnang on 8-9 miljonit eurot.Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik rääkis, et Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordi­hoone ja sellest lähtuvalt oli sügisesel kohtumisel peaministriga see teema üleval.





Autor: Jaanus Kõrv

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik rääkis, et Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordi­hoone ja sellest lähtuvalt oli sügisesel kohtumisel peaministriga see teema üleval. Eelmisel nädalal tutvustati vallamajas uue spordihoone rajamise plaane. Erinevaid argumente tulvil arutelul jäi kõlama mõte, et Hiiumaale on seda vaja, lahtiseks jäi, kuhu ja kui suur. Hoone maksumuse esialgne hinnang on 8-9 miljonit eurot.Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik rääkis, et Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordi­hoone ja sellest lähtuvalt oli sügisesel kohtumisel peaministriga see teema üleval.

