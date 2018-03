Suusamaratoni võitis Kutser

Eesti vabariigi sünnipäeval viidi Paluküla terviseradadel läbi suusamaraton. Viimane säärane suusavõistlus toimus saarel täpselt viis aastat varem.

Vabatehnikas toimunud suusasõidu kiireim oli Karmo Kutser, kes 13,5 kilomeetrit läbis ajaga 46.05. Hõbe- ja pronksmedalile peeti vahva kolmevõitlus, kus teise koha noppis ajaga 48.46 Mihkel Tammeveski ja vaid kaks sekundit hiljem lõpetas Magnus Leht. Kolm ringi kolmikut vedanud Kustu Künnapas viimasel ringil väsis ja oli neljas. Naistest oli nobedaim ajaga 54.28 Ann-Christine Allik, teine, täpselt nagu viis aastat tagasi Randmäel toimunud Hiiumaa suusa­maratonil, Ülle Paasoja, kelle aeg 59.09.

Lühemal ehk 5,5 kilomeetri distantsil olid naised kiiremad kui mehed – võitis Marta Eller ajaga 22.15, teine oli Indra Kutser ja kolmas Maria Eller, ajad vastavalt 22.54 ning 28.38. Meeste arvestuses oli parima libisemisega Andro Suuster ajaga 34,54, järgnesid Oliver ja Raivo Piil 37.08 ja 37.11ga.

Suusamaraton sai toimuda väga heades oludes – tuult peaaegu ei olnud, kohati piilus päike ja külmakraade oli piisavalt, et rada tugev oleks, aga mitte nii palju, et oleks sõitjaid seganud. Öö jooksul juurde sadanud lume sõitis Siim Saarnak juba varahommikul lumesaaniga kinni. Poolesajale suusatajale oli ka mitukümmend kaasaelajat, lisaks lustiti seltskonniti suurel kelgumäel.

Liikumistingimused on Hiiumaa jooksugrupi eestvedamisel Palukülas viimase paari aastaga oluliselt paranenud. Maha on võetud võsa, rada laiendatud ja tasandatud. Valgustatud lõik on pikenenud, ulatudes 1,8 kilomeetrini. Sel kevadel tuuakse rajale täitepinnast, et kivised lõigud katta ja peale laotatakse puiduhaket. Lisaks täiendatakse rajamärgistust. Kui Paluküla-Kärdla kergliiklustee valmib ja lõik ühendatakse Rehemäe teeni ulatuva kergliiklusteega, võib ennustada Paluküla terviseraja kasutusaktiivsuse kasvu.

3x Hergo Tasuja

Sildid: Kutser, suusamaraton