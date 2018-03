Suurperedele 30 koduapteeki

Kogu Eestit hõlmanud heategevuskampaaniaga “Tee head” koguti üle 3000 apteegi­toote, Hiiumaa suurperedele kingiti neist toodetest kokku pandud 30 koduapteeki.Kokku saavad koduapteegi, mille igaühe väärtus on ligi­kaudu 50 eurot, 360 Eesti peret. Koduapteegid jõudsid Hiiumaa suurperedeni Kersti Tammeranna eestvedamisel.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: koduapteek, suurpered, Tee head