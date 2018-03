See ilus ja ebameeldiv varasuvi

Juunikuu võiks olla kodumaa looduse kõige ilusam aeg. Eriti veel mullune suvi, kui külma kevade järel jaanikuu algul lõpuks puud värske salat­rohelise lehestiku said, rohi vohas ja õitses.Üks meeldejääv jalutuskäik on mul üles tähendatud mullu 19. juunist. Mis lillepralle ja puha! Ent päeviku lehekülge keeranud, vaatas vastu sama päeva õhtu. No pidi mul vast hing täis olema neid sõnu kribades! Palun väga: “Aegade debiil vihula... õhtu, kilode viisi seda ...pihu, isegi läbi akna­võrkude pressivad sisse mõned. Õues on olla mõttetulootusetu. Suvine pööripäevaaeg on kõige värdjam aeg. Tuleks juba juuli!”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Tapio Vares Tapio Vares | Hiiu Leht

Üks meeldejääv jalutuskäik on mul üles tähendatud mullu 19. juunist. Mis lillepralle ja puha! Ent päeviku lehekülge keeranud, vaatas vastu sama päeva õhtu. No pidi mul vast hing täis olema neid sõnu kribades! Palun väga: “Aegade debiil vihula... õhtu, kilode viisi seda ...pihu, isegi läbi akna­võrkude pressivad sisse mõned. Õues on olla mõttetulootusetu. Suvine pööripäevaaeg on kõige värdjam aeg. Tuleks juba juuli!” Juunikuu võiks olla kodumaa looduse kõige ilusam aeg. Eriti veel mullune suvi, kui külma kevade järel jaanikuu algul lõpuks puud värske salat­rohelise lehestiku said, rohi vohas ja õitses.Üks meeldejääv jalutuskäik on mul üles tähendatud mullu 19. juunist. Mis lillepralle ja puha! Ent päeviku lehekülge keeranud, vaatas vastu sama päeva õhtu. No pidi mul vast hing täis olema neid sõnu kribades! Palun väga: “Aegade debiil vihula... õhtu, kilode viisi seda ...pihu, isegi läbi akna­võrkude pressivad sisse mõned. Õues on olla mõttetulootusetu. Suvine pööripäevaaeg on kõige värdjam aeg. Tuleks juba juuli!”

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kihulane