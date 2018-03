Sada Hiiumaa pilti Eesti Minutil

Kristi Heilman

Anar Ivanov

Üleriigiline fotoaktsioon Eesti Minut osutus ülipopulaarseks – eilseks oli saadetud 15 435 fotot, mis tehtud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval, 24. veebruaril kell 13. “See arv ilmselt veel suureneb, sest iga päev soovib veel keegi lisada pildi ja ega me keela,” ütles projektijuht Raigo Pajula.Hiiumaalt saatis oma pildi sadakond inimest. Väikese valiku neist avaldame tänase lehe neljandal küljel. Pajula, kes ütles Hiiu Lehele, et on n-ö poolhiidlane, oletas, et ilmselt on Hiiumaa pilte natuke rohkem, sest on üks väga suur fotode kaust, kuhu läksid kohamääruseta pildid.“Midagi väga erilist ei oska esile tuua, küll aga on üks inimene, keda on kõige rohkem ilmselgelt pildistatud ja see on viktoriiniküsimus nüüd, kes see olla võiks?” naljatas Pajula. “Liigutav on vaadata, kui paljud inimesed on ette valmistanud ja vaeva näinud pidupäeva sümbolite lavastamisega käepäraste vahenditega. Ja näiteks EV100 logodest võiks eraldi raamatu välja anda, neid on tehtud autodest, inimestest, päästerõngasteni välja. Toredad on ka need pildid, mis tehtud samadest lastest, keda pildistati samas asendis viis aastat tagasi, kui meil oli Eesti Minut EV95.”Kui arvestada, et keskmine pildil olevate inimeste arv oli ligi kümme, siis osales pildistamises umbes 150 000 inimest. “Pildid on tõesti toredad ja oleme väga tänulikud, et osalesite!” tänas Pajula fotoaktsiooni korraldajate nimel.