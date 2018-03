Saarele jääb 37 kirjakasti, 24 võetakse maha

Eesti Post kogus Hiiumaal tagasisidet selle kohta, milliseid kirjakaste kasutatakse – vastuseid laekus vaid kolme kirjakasti kohta, kuid alles jääb 37.

Ajad on suuresti muutunud ning paberil ja ümbrikus kirju postitatakse üha vähem. Sellega seoses teatas riigile kuuluv AS Eesti Post (Omniva) mullu, et eemaldab kogu Eestis üle 250 kirjakasti, mis enamasti tühjad ja mida kirjakandjad sellegipoolest kontrollima peavad.





