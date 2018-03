Rajaleidja juhtimine viidi Läänemaale

Raivo Juurak/ Õpetajate Leht

SA Innove koondas Kärdlas asuva Hiiumaa Rajaleidja keskuse juhataja Tiina Talussaare juhikoha ja viis keskuse Haapsalus asuva Läänemaa Rajaleidja keskuse alluvusse.Esmaspäevast on senise kahe iseseisva keskuse asemel Lääne-Eesti Rajaleidja keskus, millel kaks tegevuskohta, üks Kärdlas Uus tn 4/5 ja teine Haapsalus Jaama tn 17.Ühinenud keskuse juhiks sai senine Läänemaa keskuse juht, psühholoog Tiina Kütt. Seni Hiiumaa Rajaleidja keskust juhtinud Tiina Talussaar jätkab psühholoogina.





Autor: Harda Roosna Raivo Juurak/ Õpetajate Leht

Ühinenud keskuse juhiks sai senine Läänemaa keskuse juht, psühholoog Tiina Kütt. Seni Hiiumaa Rajaleidja keskust juhtinud Tiina Talussaar jätkab psühholoogina.

