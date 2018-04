PPA viib radarvaatlejate töökohad Tallinnasse

Politsei- ja piirivalveamet koondab radarvaatlejad pealinna – sellega kaob järgmisel aastal Kärdlast viis ja Kuressaarest kuus töökohta.“Otsus praegu Kundas, Kuressaares ja Kärdlas asuvad radarseirepunktid ning Tallinnas aadressil Süsta 15 paiknevad merevalvekeskuse töökohad koos radarvaatluse poolega ühte asukohta kokku tuua lähtub eelkõige vajadusest olemasolevaid ressursse tõhusamalt kasutada ja ametnikke efektiivsemalt rakendada,” selgitas PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

“Otsus praegu Kundas, Kuressaares ja Kärdlas asuvad radarseirepunktid ning Tallinnas aadressil Süsta 15 paiknevad merevalvekeskuse töökohad koos radarvaatluse poolega ühte asukohta kokku tuua lähtub eelkõige vajadusest olemasolevaid ressursse tõhusamalt kasutada ja ametnikke efektiivsemalt rakendada,” selgitas PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna. Politsei- ja piirivalveamet koondab radarvaatlejad pealinna – sellega kaob järgmisel aastal Kärdlast viis ja Kuressaarest kuus töökohta.“Otsus praegu Kundas, Kuressaares ja Kärdlas asuvad radarseirepunktid ning Tallinnas aadressil Süsta 15 paiknevad merevalvekeskuse töökohad koos radarvaatluse poolega ühte asukohta kokku tuua lähtub eelkõige vajadusest olemasolevaid ressursse tõhusamalt kasutada ja ametnikke efektiivsemalt rakendada,” selgitas PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: koondab, politsei- ja piirivalveamet, töökoht