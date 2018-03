Parvlaevaliiklus taastub

TS Laevad taastab tänasest tavapärase parvlaevaliikluse Rohuküla–Heltermaa liinil. Esimene väljumine oli kell 6.30 mõlemast sadamast.

Kõrgest õhurõhust ja idakaare tuultest põhjustatud madala mere­veetaseme tõttu oli liiklus Hiiumaa liinil häiritud kümme päeva.

Mereinstituudi prognoosi kohaselt jõuab merevee tase täna küll piirini, mis võimaldab parvlaevadel läbida Rukki kanalit, kuid paljude aastate keskmise lähedale alles uuel nädalal.

Riigi ilmateenistuse juhtiv­sünoptik Taimi Paljak ütles, et kõrgrõhkkond on meie aladel küll nõrgenemas, kuid jääb Venemaa Euroopa-osa kohale ja seetõttu takistab madalrõhkkondade vaba liikumist läänest itta. “Lähiajal puhub tuul nii Läänemerel kui Taani väinades ikka idakaarest, mis ei taga meie ranniku­vetesse kiiret vee lisandumist. Küll aga üldine õhurõhufoon langeb, tuul nõrgeneb ning see võimaldab veetasemel tõusta kõrgemale, jäädes tõenäoliselt nädala lõpuni 10–15 sentimeetrit keskmisest mada-

lamale. Uuel nädalal muutuvad madal­rõhkkonnad aktiivsemaks, nädala keskpaiku pöördub tuul paariks päevaks lõunasse ja edelasse ning see tagab veetaseme tõusu keskmise lähedale.”

