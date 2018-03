Ormsö ei saa hiidlastele appi tulla

Seoses madala veeseisuga on Hiiumaal käidud välja mõte, et kui Vormsiga ühendust pidav Ormsö parajasti ei sõida, kas see jõuaks mõne Hiiumaa otsa teha. Ormsö süvis on väiksem – 2,70 cm, samas vedaja on teine – kas niisugune asi oleks üldse võimalik?

Küsimusele vastab Mika Männik maanteeametist: “Praegu on avatud Virtsu–Heltermaa liin, mida teenindatakse suurte laevadega, mistõttu Ormsö kasutamine ei ole vajalik ega otstarbekas. Ormsö saab praeguse veetaseme juures vedada vaid sõiduautosid, sest Heltermaal võib probleemiks osutuda kaldarambi ja laeva vaheline nurk. Kui paneksime Ormsö siiski sõitma Vormsi asemel oluliselt pikemat Hiiumaa liini, siis tuleksid need sõidud Vormsi inimeste arvelt. Nimelt on sealne sõiduplaan väga täpselt välja arvestatud lähtuvalt laevapersonali töö- ja puhkeajast, mis on määratud seadusega. Kui Ormsö sõidaks Hiiumaa liinil, siis tööaega ei jaguks enam Vormsi liini teenindamiseks.”

Autor: Harda Roosna

Sildid: ormsö, Praam, veeseis, Vormsi