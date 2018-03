Õhumanööver Kärdla kohal

Kolmapäeva ennelõunal oli Kärdla kohal näha manöövrit – kaks lennukit kohtusid ja justkui “tulistasid” üksteist. Kummastki lennukist lasti välja kaks mingit põlevat “asja”, mis kustudes jätsid järgi väikese suitsusaba. Üks lennuk kadus vaateväljast, teine laskis välja veel kuus sama­sugust põlevat “asja” ja lahkus siis. Kas võiksite selgitada, millega oli tegu?

Vastab Eesti õhuväe teavitusspetsialist Alar Laats: “Alates jaanuari keskpaigast toimuvad Hiiumaa ja Lääne-Eesti kohal tööpäeviti Eesti-USA õhuvägede ühisõppused, kus harjutatakse mitmesuguseid õhk-õhk operatsioone. USA poolt osaleb Ämari lennubaasis ajutiselt paiknev USA 112. hävitajate eskadrill, mille relvastuses on mitmefunktsioonilised hävitajad F-16. Eesti õhuväe poolt osalevad harjutustel sihitajad õhuoperatsioonide juhtimiskeskuses ning muidugi kogu Ämari lennubaas. Teil õnnestus näha imitatsioonivahendite, täpsemalt valgusrakettide “Flare” kasutamist õppusel. Tegemist on signaal- või ilutulestikuraketi sarnaste imitatsioonivahenditega, millega jäljendatakse päris laskemoona kasutamist lahingus. Üldjuhul on nende kasutamine tavapärane, meie õhuruumis on neid küll kasutatud peamiselt vaid Tapa lähedal oleval harjutus­alal. Arvestades lennukõrgust, ilmastikutingimusi, aastaaega ja valgusrakettide väga lühikest eluiga, ei kujuta need imitatsioonivahendid mingit ohtu ümbruskonnale.”

