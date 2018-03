Noored jagasid Soome muljeid

erakogu

Veebruari viimasel esmas­päeval sõitis 17 Emmaste spordiringide noort koos kahe treeneri ja kolme abijuhendajaga nädalaks ajaks Soome laagrisse – eelkõige treenima, ent igasse päeva mahtus ka kultuuriprogramm.“Emmaste spordiringid on praegusel kujul süsteemselt tegutsenud viis aastat – selle aja jooksul on need lapsed osalenud korrapäraselt treeningutel, aga aidanud meid ka spordivõistluste korraldamisel,” selgitas treener Tõnis Saarnak, miks ta laagri ideega üldse välja tuli.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor erakogu

“Emmaste spordiringid on praegusel kujul süsteemselt tegutsenud viis aastat – selle aja jooksul on need lapsed osalenud korrapäraselt treeningutel, aga aidanud meid ka spordivõistluste korraldamisel,” selgitas treener Tõnis Saarnak, miks ta laagri ideega üldse välja tuli. Veebruari viimasel esmas­päeval sõitis 17 Emmaste spordiringide noort koos kahe treeneri ja kolme abijuhendajaga nädalaks ajaks Soome laagrisse – eelkõige treenima, ent igasse päeva mahtus ka kultuuriprogramm.“Emmaste spordiringid on praegusel kujul süsteemselt tegutsenud viis aastat – selle aja jooksul on need lapsed osalenud korrapäraselt treeningutel, aga aidanud meid ka spordivõistluste korraldamisel,” selgitas treener Tõnis Saarnak, miks ta laagri ideega üldse välja tuli.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Emmaste, laager, Soome, spordiringid